شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه كمال: «مستوى التعليم في مصر أطين من الطين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الإعلامى أسامة كمال، حلقة الليلة من برنامجه مساء DMC، قائلا «:عندي تشبيه مش هيعجب ناس كتير، بس يا ريت تستحملوني شوية، واحد بياكل عيش حاف، فاتقال له جرب تاكل معاه حتة جبنة قديمة، فقال مابحبهاش وعايز اكل عيش حاف بس، حقه وللا مش حقه؟ طبعاً حق».

وأضاف خلال برنامجه مساء DMC اليوم الخميس «طب واحد بياكل طين، واتقال له جرب الصنف دة، وهو مايعرفش ممكن يبقى ايه، ينفع يقول مش عايز والطين عاجبني؟ أكيد لأ، بضرب المثل دة على إيه؟ بضربه على مستوى التعليم في مصر، اللي بعيد تماماً من مستوى العيش الحاف وقريب جداً من مستوى الطين ويمكن أطين».

وتابع كمال: «أوعى تقول إني بروج لنظام التعليم الجديد وللا موضوع اولى ثانوي وللا اولى ابتدائي وللا اولى أي حاجة لأن ماليش مصلحة، غير إني شايف أمامي كارثة هحكيلكوا عليهأ، في حاجة مش شبه أي حاجة، رد صريح على أي حد هيقول اللي بيحصل في تطوير التعليم في مصر مش عاجبني».