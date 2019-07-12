شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد العال: حجوزات الأقصر وأسوان مبشرة خلال موسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق، وعضو الجمعية العمومية للغرفة، إن الموسم السياحى بالأقصر وأسون هذا العام مبشر للغاية موضحاً ارتفاع نسبة الحجوزات خلال شهور الصيف، وهى ظاهرة جديدة على السياحة بالصعيد.

وقال «عبدالعال»، في تصريحات صحفية، إن اختيار مواقع سفر عالمية، مثل موقع «thetravel» لـ3 مقاصد سياحية بالصعيد ضمن أفضل عشرة مواقع سياحية في مصر، يؤكد أن السياحة الثقافية، وخاصة في الصعيد، قادمة بقوة مشيراً لاختيار الموقع لمعبدي أبوسمبل والكرنك، ووادي الملوك بالإضافة للرحلات النيلية، كأفضل المقاصد السياحية.

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وأكد عبدالعال أن كبرى شركات الطيران العالمية قد أعلنت عن تسيير رحلات جديدة للأقصر وأسوان من بينها «توب أوف ترافيل» الفرنسية، كما أن شركة مصر للطيران بصدد تشغيل رحلات منتظمة بين الأقصر وباريس، وإعادة تشغيل الخط المتوقف منذ 4 سنوات، بالإضافة للرحلات القادمة من البرتغال وإسبانيا وأمريكا اللاتينية التي تتصدر الأسواق المصدرة للسياحة في الصعيد.

شدد عبدالعال على ضرورة تحسين البنية التحتية للمراسي بالأقصر وأسوان حتى تتناسب مع السياح، بالإضافة لتجهيزها وتأهيلها للسياحة الميسرة، خاصة أن هناك اهتمام عالمي، بسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة كما أن هناك توجه من الدولة للاهتمام بهم، موضحاً أن معظم المراسى غير مجهزة بالمرة لمرور أي كرسى متحرك.

وشدد على ضرورة مواجهة الإهمال المتعمد للمراسي والحفاظ على سمعة مصر السياحية خاصة أن معظم المراسى غير آدمية، رغم تحصيل مبالغ كبيرة من أصحاب المراكب، مطالباً بأن تكون السياحة الميسرة على جدول أعمال الحكومة، خاصة أنها سياحة ذات إنفاق عال.

وقال إن هناك صعوبات كبيرة أيضاً تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة من السائحين عند زيارة المعابد سواء بالأقصر أو أسوان مما يهدد بضياع شريحة كبيرة من السياح تستهدفها الدولة.