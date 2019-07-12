شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: 13 مشروعًا للتخرج نفذها طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة بالجامعة عرضوا اليوم مشروعات تخرجهم داخل الكلية بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل.

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وأكد رئيس الجامعة، في بيان صحفى، اليوم، أن المشروعات التي نفذها الطلاب جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبوها على مدار سنوات الدراسة، حيث تحرص الجامعة على تخريج كوادر هندسية وفنية طبقاً لحاجة سوق العمل لتشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية، لافتا إلى أن طلاب الفرقة الرابعة بالكلية والبالغ عددهم ٢٥٦ طالبا وطالبة نفذوا ١٣ مشروعا للتخرج، منها ٥ مشاريع نفذها ١٨٨ طالبا وطالبة بقسم الهندسة المدنية، و٨ مشاريع أخرى نفذها ٦٨ طالبا وطالبة بقسم الهندسة الكهربائية.

وأعرب عزيز، خلال تفقده للمشروعات عن سعادته بتلك الأفكار التي شاهدها خلال العرض، داعيًا الطلاب إلى ضرورة الاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، والعمل على تسويقها على أكبر نطاق.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد قاسم، عميد الكلية، أن مشروعات تخرج طلاب قسم المدني بالكلية تضمنت أفكارًا تتعلق بمشروعات المنشآت الخرسانية، وخواص ومقاومة المواد، وتصميم الأثاثات، بالإضافة إلى مشروع الطرق والهندسة الصحية، فيما تضمنت مشروعات تخرج طلاب قسم الهندسة الكهربائية أفكارا تتعلق بمشروع التوزيع الكهربي في المباني الكبيرة، وتصميم سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، وتصميم وتصنيع نظام تحكم للمصاعد، وتطوير روبوت صناعي آلي، وتصميم وتصنيع جهاز الرعاية الصحية القابل للارتداء، إلى جانب مشروع للكشف عن الحوادث تلقائياً وإدارتها في البيئة الحيوية.