شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا: مصر دولة فاعلة في الغاز بشرق المتوسط ونهدف لتعزيز التعاون بالتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ستيفان روماتيه، سفير دولة فرنسا بالقاهرة، إن مصر دولة فاعلة في مجال الغاز بمنطقة شرق المتوسط وتشهد تقدمًا وتطورًا كبيرًا في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد أكبر نسبة تنمية في البحر المتوسط خلال الأعوام المقبلة.

وثمّن «روماتيه» قرار مصر بالعمل على إنشاء منتدى لغاز منطقة شرق المتوسط مقره مصر لتنطيم المشروعات والأبحاث في تلك المنطقة.

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وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش احتفال القنصلية الفرنسية بالإسكندرية باليوم الوطني الفرنسي، اليوم الخميس، «أن مصر اتخذت خطوة كبيرة بعمل منتدى عالمي للغاز في منطقة شرق المتوسط حتى يكون التنقيب بشكل متعاون.

وأضاف: «نحيي مصر على تلك الخطوة، لاسيما أن المنطقة وجد بها مصادر كبيرة من الطاقة وهناك استثمارات عديدة في هذا المجال، ومصر من أهم الدول الفاعلة فيها».

وأكد السفير الفرنسي رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات ومنها تنمية مجال التعليم، خاصة مع وجود عديد من المدارس، مثل سان مارك والمدرسة الفرنسية وغيرهما، لافتًا إلى مساعٍ بزيادة عدد طلاب المدرسة الفرنسية من 800 إلى 2000 طالب في الفترة المقبلة، فضلا عن التعاون في مجالات الصحة والبيئة والنقل.