شكرا لقرائتكم خبر عن «الشكاوى الحكومية»: بلاغات المواطنين سرية والبوابة الإلكترونية تتيح متابعة المشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن البوابة الإلكترونية تتيح للمواطنين متابعة شكاواهم من أجل التيسير على المواطنين وإيصال أصواتهم لكل أجهزة الدولة.

Advertisements

وأضاف الرفاعي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم التحول إلى الشكاوى الرقمية بدلًا من الشكاوى الورقية والأساليب التقليدية مع الشكاوى.

وتابع أن الشكوى المقدمة من المواطن يتم التعامل معها بكل جدية ويتم فحصها والبت بها، حيث يتيح له البحث في الشكوى وموقف شكواه ولأي مرحلة وصلت إليه من مراحل الفحص ومتابعة الإجراءات والردود الخاصة بشكواه من جانب المسؤولين، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وهو رقم الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه يتم الحفاظ على سرية بلاغات المواطنين ويتم حل المشكلات دون تسريب بياناتهم، موضحا أن هناك بعض الشكاوى لا يمكن فحصها إلا بعد التحقق من هوية صاحبها وإلا لن يكون هناك داع لفحصها.