شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي: إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إنه سيتم إنشاء وزارة للسعادة في مصر وسيكون ذلك ملموسًا قبل إقرارها من خلال تعاملات المواطنين مع كل أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف الرفاعى، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مساعي إلى زيادة الوعي لدى المواطنين مع تعزيز مستويات التواصل معهم في جميع أجهزة الدولة المختلفة.
وكشف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن ما يؤرق الحكومة حاليًا هو كيفية زيادة تعزيز معدل ثقة المواطن بالحكومة وأجهزتها المختلفة، مع بحث كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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