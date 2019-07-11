شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تحقق في تعطل خدماتها بالشرق الأوسط ومناطق أخرى بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة «تويتر» أنها تحقق في أسباب مشاكل يواجهها مستخدمو الموقع في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تويتر» تحقق في تعطل خدماتها بالشرق الأوسط ومناطق أخرى بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.