شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى بالقاهرة: ليبيا تشهد فراغًا سياسيًا.. والأوضاع تتحول إلى الأسوأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال استيفان رومانسيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن ليبيا تشهد الآن حالة فراغ سياسي، محذرا من أن الأوضاع فيها تتحول إلى الأسوء.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده داخل القنصلية الفرنسية بالإسكندرية مساء اليوم.

وأشار «روماتيه» إلى أن هناك ازدياد في تواجد الجماعات الإرهابية داخل الأراضى الليبية مما يهدد أمن مصر وفرنسا وجنوب أوروبا وبما يثير القلق لدي تلك الدول وخاصة مع ظهور الهجرة غير الشرعية بكثافة ومشكلات الغرق.

وأكد أن بلاده تتفق مع مصر أن الحل العسكري في ليبيا لا يمكن تنفيذه ويجب أن ناخذ في الاعتبار كافة الأطراف، وأن ذلك من أهم الموضوعات بين الجانبين المصري والفرنسي.