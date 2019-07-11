شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى فى اليوم العالمى للسكان: يجب بذل الجهود لجعل الصحة واقعا للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعاً يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية.

وأضاف الرئيس فى كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للسكان، نشرها علي حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلي زيادة الوعي لدي كافة شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود".

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وأشار إلي أن القاهرة احتضنت من قبل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام 1994، والذي ساهم في تعزيز الجهود الدولية فى مجالي الصحة العامة الإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة، مصيفاً: "اليوم نؤكد مجدداً، في الذكرى الـ25 لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعاً يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية".