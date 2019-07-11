لمده 8 ساعات.. قطع المياه عن كفر طهرمس وشارع العشرين بالجيزة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الكريم:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات غدًا الجمعة، في عدد من المناطق.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن قطع المياه لتنفيذ أعمال تحويل خط طرد صرف صحي قطر 500 مم ضمن أعمال تحويل المرافق التى تجري لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور.

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وأوضحت أن أعمال الصيانة ستؤدي إلى قطع المياه بـ"شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته، وشارع العشرين ومتفرعاته، ومنطقة المشابك وأبوقتادة"، وذلك ابتداءً من الساعة الــ 10 مساء يوم الجمعة الموافق 12/7/2019 وحتى الساعة الــ 6 من صباح يوم السبت الموافق 13/7/2019.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

وناشدت المحافظة، المواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى تلك المناطق بالإضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 للطوارئ وإستقبال طلبات واحتياجات المواطنين.