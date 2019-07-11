السفير الفرنسي: مصر ستشهد أكبر نسبة تنمية في البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد سفير فرنسا لدى مصر ستيفان روماتيه، أن مصر ستشهد في الأعوام القادمة أكبر نسبة تنمية في البحر المتوسط، لافتا إلى أن مصر تشهد تطورا وتقدما في المجال الاقتصادي بما يجذب الشركات الفرنسية للاستثمار بها.

وقال السفير الفرنسي - خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا بالإسكندرية - إن إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه، ويمكن جذب مزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر نظرا لأنها سوق كبيرة وتمتلك بنية تحتية.

وأشاد روماتيه بتنظيم كأس الأمم الأفريقية، معربا عن إعجابه بحفل الافتتاح البطولة الذي وصفه بالرائع والعظيم.

وقال السفير الفرنسي إن مصر تعد من الدول القليلة القادرة على تنظيم تلك الأحداث الدولية والإقليمية في وقت قياسي ليخرج بهذا التنظيم الرائع.

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وأشار إلى أن السياح الفرنسيين بدأوا في العودة إلى زيارة مصر في العامين الماضيين، ووصلوا إلى نحو ٦٠٠ سائح فرنسي في الفترة الأخيرة.

ونوه إلى أن معرضا كبيرا عن توت عنخ آمون في فرنسا يشهد زيارات هائلة ومن المقرر مد فترة العرض، مضيفًا أن زوار المعرض سيرغبون في زيارة مصر، لافتا إلى شغف وحب الفرنسيين لمصر بشكل كبير جدًا.

وثمن السفير الفرنسي قرار مصر بالعمل على إنشاء منتدى إقليمي لغاز منطقة شرق المتوسط لتنظيم المشروعات والأبحاث في تلك المنطقة؛ لافتا إلى أن مصر لديها استثمارات عديدة في مجال الطاقة وأصبحت من أهم الفاعلين في هذا القطاع.

وأضاف أن مصر اتخذت خطوة كبيرة بعمل منتدى للغاز في منطقة شرق المتوسط حتي يكون العمل بشكل جماعي، قائلا: "نحيي مصر على تلك الخطوة؛ خاصة وأن المنطقة وجد بها مصادر كبيرة من الطاقة وهناك استثمارات عديدة في هذا المجال، ومصر من أهم الفاعلين فيها".​