مباحثات "مصرية ـ بلجيكية" في مجال التنمية الزراعية الشاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد مسعد:

بحثت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الكسندر دي كرو نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير المالية والتنمية، الخبرات البلجيكية في إطار خطة البنك الدولي للتنمية المستدامة 2030.

وبحسب بيان الخميس، جاء ذلك في إطار الزياره الرسمية إلى بلجيكا، بمشاركة الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية.

وعقدت محرز، اجتماعا مع الكسندر دي كرو نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير المالية و التنمية بحضور السفير خالد البقلي وأعضاء من الحكومة والقطاع الخاص العامل في مجال التنمية المستدامة الزراعية البلجيكية.

Advertisements

وقالت إن الاجتماع ناقش، زيادة سبل التعاون في المجال الدبلوماسي والتجاري ونقل التكنولوجيا والمساعدة في الحصول على دعم دولي من الجهات المانحة ونقل الخبرات وتطبيق نماذج التنمية الزراعية الشاملة المستدامة البليجكيه بمصر.

ونوهت إلى أن الزيارة شهدت على مدار 3 أيام، زيارة المواقع التي تم بها تطبيق التنميه المتكاملة والمستدامة للمجتمعات الزراعية مثل استصلاح الأراضي وحماية الشواطئ وتقليل النحر وزيادة الانتاج السمكي في البحيرات ومكافحة التصحر وإعادة التوازن البيئي مما يساهم في تقليل الانبعاث الحراري والتغيرات المناخية وخلق فرص عمل و تقليل الفقر وتنمية المجتمع.

وأوضحت محرز، أنه تم أيضا، زيارة المؤسسات العلمية مثل معمل النباتات، وعقد لقاءات مع العديد من أساتذة الجامعات والبحوث دارت مناقشات عديدة للتعرف على أساليب التنمية الزراعية الحديثة المستدامة.