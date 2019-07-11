كيف كشفت المباحث لغز سرقة "كنز علي بابا" بـ"صحراوي الإسكندرية"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قبل بوابة رسوم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بأمتار قليلة تعرض تاجر مصوغات ذهبية لحادث سرقة بكسر زجاج سيارته وسرقة مشغولات ذهبية تزن 7 كيلو جرامات لدى توقفه لشراء بعض احتياجاته الشخصية من إحدى الاستراحات في طريق عودته إلى محل إقامته بالإسكندرية.

خرج "صبحي" من الاستراحة ليتلقى صدمة باكتشافه كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبتين بداخلها كمية من المشغولات الذهبية اشتراها من أحد التجار بمنطقة الصاغة في وسط العاصمة، فأبلغ شرطة النجدة التي حضرت في غضون فترة وجيزة.

شكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى يترأسه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع أكتوبر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، توصلت جهوده إلى تورط شقيقين في ارتكاب الحادث ووقائع أخرى مماثلة بنفس الأسلوب.

وضع العقيد طه فوده مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر خطة بحث محكمة تركزت على فحص خط سير هروب الجناة، ومراجعة كاميرات المراقبة فضلا عن تتبع سيارة المتهمين لدى هروبهم والاستفادة من التقنيات الحديثة.

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توصلت جهود البحث والتحري التي قادها المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتور، إلى تورط "حسام" وشقيقه "مصطفى" في ارتكاب الحادث ووقائع أخرى مماثلة بنفس الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه النقيبين محمود ماهر وأحمد حسانين من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة التي ‘دت لهما بالتنسيق مع مباحث الإسكندرية.

أمام العميد عاصم أبو الخير أقر المتهمان بجريمتهما، وقال "حسام" إنه لدى سيرهما بالطريق المُشار إليه، لاحظا توقف سيارة أمام محطة وقود، ترجل شقيقه لمعاينة السيارة، ولم يعثر على شئ بالمقعدين الأماميين قبل أن يكتشف حقيبتين في الخلف، فكسر زجاج السيارة واستولى عليها موضحا "مكنتش عارف إن هلاقي كنز علي بابا".

عمد المتهم الثاني "مصطفى" إلى بيع نصف كيلو ذهب بقيمة 250 ألف جنيه، إلا أنهما فوجئا بقوات الشرطة تلقي القبض عليهما، وأرشدا عن المسروقات كاملة، وأمكن إعادتها ومبلغ مالي 45 ألف جنيه وأجهزة لاب توب وهواتف محمول من حصيلة وقائع السرقة التي ارتكباها.