شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع المياه بمساكن كفر طهرمس وشارع العشرين بفيصل لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال تحويل خط طرد صرف صحى قطر 500 مم ضمن أعمال تحويل المرافق التى تجرى لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ 10 مساء يوم الجمعة الموافق 12/7/2019 وحتى الساعة الــ 6 من صباح يوم السبت الموافق 13/7/2019.

كما أعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى "شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته و منطقة المشابك وأبوقتادة".

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بمراعاة توفير الإحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه فى المناطق المتأثرة بالإنقطاع والإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى تلك المناطق بالإضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 للطوارئ وإستقبال طلبات وإحتياجات المواطنين.