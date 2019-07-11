شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كلاكيت تانى مرة.. سيدة مصرية لمذيع الإخوان: والله ما فيك ريحة الرجولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية وعلى اليوم التالى، أصرت المواطنة المصرية "ليلى"، على كشف وفضح إعلاميو القنوات الإرهابية التى تبث من الخارج، والرد على الأكاذيب التى يروجها هؤلاء المأجورين عبر منابرهم لمحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية والتأثير بشكل سلبى على المواطنين ، لكن أصبح كل شئ واضح وظاهر فى حقيقته أمام المواطنين، بل أصبح الرد وكشف أكاذيبهم من المواطن المصرى نفسه.

الواقعة، تكررت مرة أخرى اليوم من المواطنة ليلى، والتى لقنت للمذيع الإخوانى أحمد سمير، درسا لن ينساه ، وذكرت فى مداخلتها عبر شاشة مكملين الإخوانية اليوم :" أنتم مجموعة مأجورين، وحيوانات بيطلعوا عندكم يتكلموا عن البلد بالشكل ده، ده كله علشان الدولارات اللى عمت قلبك وعقلك ، الدولارات اللى بتاخدها أنك تشتم فى بلدك، وانت مش راجل ولا فيك ريحة الرجولة علشان تعمل كده ".

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الأمر أصاب مذيع القناة الإخوانية بالارتباك الشديد، وعدم قدرته على الرد، مما جعله يفحم جريدة الخليج 365 فى الموضوع، وذلك بعد فشله الشديد فى الرد على السيدة المصرية ، والتى كشفت وجههم الحقيقى فى قناتهم وعقر دارهم.

كانت المواطنة المصرية "ليلى على"، أجرت بالأمس مداخلة مع الإخوانى أحمد سمير، و لقنت درسا قاسي للمذيع الإخوانى أحمد سمير، عبر القناة الإخوانية، واصفة جماعة الإخوانية بالكاذبين، وأن إعلاميو يعيشون فى غيبوبة من أجل الأموال وبيع الوطن ، وأنهم خربوا البلد .

وقالت المتصلة فى مداخلتها عبر القناة الإخوانية : "مرسى اللى خرب وباع البلد، ومينفعش أنتوا تتكلموا عن أسيادكم، أنتوا فى غيوبية علشان حبة فلوس بتاخدوها".