شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: انتخابات مجلس الشيوخ أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، تقدم بمشرع قانون خاص بانتخابات مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
وكشف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، من المتوقع أن يقوم بإحالة مشروع القانون إلى جلسة، الأحد المقبل، ومن ثم إلى اللجنة التشريعية تمهيدًا لإقراره ثم يعرض على المجلس مرة أخرى في إطار الجلسة العامة لمناقشته.
وتابع أن أهم ما تضمنه مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ أن المجلس سيتكون من 240 عضوًا، على أن يكون 80 عضوا بالانتخاب، و80 عضوا «فردي»، و80 عضوًا بالتعيين، وهو ما يعطي تصورًا حول قانون انتخابات البرلمان المقبل بأن يكون 50% قائمة و50% فردي.
وأضاف أن مشروع القانون قد ينتهي منه في القريب العاجل خلال الأسبوع المقبل ومن ثم ستكون الانتخابات المتوقعة لمجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل.
وأشار بكري إلى أن مجلس الشيوخ سيختص بدارسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوثيق دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
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