شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نوار يفتتح معرض فرسان ضي للشباب العربي 20 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار، معرض فرسان ضي للشباب العربي الثاني، الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون –جاليري ضي للمرة الثانية للفنانين الأوائل، الفائزين بجائزة مهرجان ضي الثاني للشباب العربي، وهم عبدالرحمن العجوز، ومني رفعت، وعمر سنادة، ودعاء عبدالواحد، ورواء الدجوي، ومحمد التهامي، واحمد سليمان، وذلك مساء يوم السبت الموافق 20 يوليو، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع، والمعرض سيتضمن أعمال في التصوير والرسم والنحت والجرافيك.

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة اتيليه العرب، جاليري ضي، «إن اتيليه العرب يحتفل اليوم بفرسانه الجدد الذين يضافون إلى فرسان المهرجان الأول الماضي، الذين فازوا بجائزته، هؤلاء الفرسان منهم من نال جائزة الدولة التشجيعية، مثل محمد نجيب معين، ومنهم من أقام معرضه الفردى الاول مثل أحمد صابر، ومنهم من فاز بجائزة آدم حنين في النحت، مثل معاوية هلال، ومنهم المتألق كريم حلمي، وجاليرى ضى اذ يحتفل بهم فهو يحتفى بجهد ومثابرة وعمل دؤوب».

هؤلاء الفرسان من كل اللجان التي ساهمت في إخراج هذا المهرجان إلى النور وعلي رأسهم الفنان الكبير أحمد نوار، رئيس المهرجان، واللجنة العليا للمهرجان المكونة من د. صلاح المليجي، وطارق الكومي، ود. ايمن السمري، ود. محمد هشام.

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وأشار قنديل، أن جاليرى ضي، يبحث عن المواهب الحقيقية ليعطها أول فرصة، ويسعد بإنطلاقها في عالم المواهب الرحب، ذلك العالم الذي يتسع لكل ذى موهبة حق وكل فنان سعى لتحقيق موهبته، منهم من سيصل ومنهم من يتعسر إنما يشغل جاليري ضى، أن يعطى الفرصة الأولى لمن يستحق.

وأوضح قنديل، أننا منشغلون طوال الوقت بالبحث والتنقيب عمن يقدمون بكارة الفن الجميل، نبحث عن إشارات ودلالات الأحترافية سعياً لإثراء الحركة التشكيلية، كما أن نضوج الوعي الفني لابد أن ينتج عنه بالضرورة جدل بناء في بيئة الحركة الفنية، واستجابة واجبة لطموحات الشباب في تقديم الجديد.

وأضاف أن حرصنا ودعمنا المالي للمبدعين من خلال الجوائز المقدمة من الزاهدية للثقافة والأبداع، ومن جاليري ضي لايعني ابداً المباهاة بقدرتنا المالية أو نحو ذلك؛ إنما يعني في الأساس حرصنا الأشد على استخراج كنوز دفينة هي في الاصل خلاصة أو نتاج عبقرية مصر.

وأكد قنديل، أن المسابقة لم تكن ولن تكون محض دعاية لجاليري ضي، وإنما هي دعاية لعبقرية وروح الفنان العربي الواعد ولمستقبله، وهذه من وجهة نظرنا أكبر خدمة يمكن أن نؤديها للحركة الفنية التشكيلية وللثقافة المصرية والعربية.