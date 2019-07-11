شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يُقرر تكثيف حملات التوعية بجرائم الثأر بمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أعضاء اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر، اجتماعًا الخميس، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، بمقر مجمع البحوث الإسلامية وبحضور الدكتورعبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، و د. سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ود. محمود الهواري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر.

وشهد اللقاء استعراض جهود لجنة المصالحات في الفترة الماضية ومتابعة ما تم انجازه و أهم الملاحظات التي يمكن تلاشيها فيما هو قائم، وتقديم تقارير نهائية لرفعها للدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، كما تم ضم أعضاء جدد فاعلين للجنة العليا واعتماد اللجان الفرعية بالمحافظات والتي يترأسها المحافظون واتخاذ قرار باعتماد متحدثًا إعلاميًا للجنة وأمينًا عامًا لها.

وأوصى المجتمعون بتبني مجمع البحوث الإسلامية لبرامج توعية في القرى والمدن والنجوع، للتحذير من الجرائم الثأرية وخطورتها على أمن المجتمع، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والمجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وكذلك نواب الدوائر، ليكون لكل جهة ممثلين في اللجنة العليا للمصالحات، وانتهى الاجتماع بتقرير لقاء دائم بالأعضاء في الأسبوع الأول من كل شهر ورفع ما ينتهى إليه إلى شيخ الأزهر.