شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عكاشة: 600 مليار دولار تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن اختيار اتحاد المصارف العربية لأهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية، «مهم جدًا»، لمواجهة التطور في الجريمة الإلكترونية.

وأضاف «عكاشة» أن المؤسسات العالمية قدّرت حجم خسائر الدول بسبب الجرائم الإلكترونية بـ600 مليار دولار في عام ٢٠١٨، بما يمثل 0.8% من الناتج العالمي، ومن المتوقع أن تصل إلى 6 تريليونات دولار في عام 2021.

وتابع «عكاشة» أن حجم الخسائر التي تسببت بها هذه الجرائم وصلت لنحو 172 مليار دولار، وتضرر منها 978 مليون فرد على مستوى 20 دولة، مشيرًا إلى أن خسائر الولايات المتحدة منفردة وصلت إلى 20 مليار دولار، وعدد الأفراد المتضررين لديها نحو 143 مليون نسمة داخل الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالى فإن تقدم المجتمعات لا يحول دون تعرضها لخسائر كبيرة من خلال تطور هذه الجرائم.