شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 91.9%.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحان «الجيولوجيا» للثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 91.9%.

وأضاف عبدالحكم أن 239 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الجيولوجيا، كما حصل 3989 طالبًا وطالبة (بنسبة 41.4.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2156 طالبًا وطالبة «بنسبة 22.4% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1363 طالبًا وطالبة (بنسبة 14.17% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.