شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل 5 مسؤولين بالجمالية وميت سلسيل للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الخميس، إحالة 4 رؤساء جمعيات زراعية، ورئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة الجمالية وميت سلسيل، للتحقيق بسبب التقاعس والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتفتيش المالي والمتابعة لمراجعة أعمال البناء المخالف في كل من مركز ومدينة الجمالية وميت سلسيل والكردي لوجود حالات تعدٍ بها، وإحالة أوراق الموضوع للشؤون القانونية بالمحافظة.

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وشمل قرار محافظ الدقهلية إحالة كل من رؤساء الجمعيات الزراعية بكفر الجمالية، وبميت مرجا سلسيل، والجمالية، والعمارنة، ورئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة الجمالية، وذلك للتقصير في مواجهة أعمال التعدي على الأرض الزراعية، ووجود تشوين أعلى جمعية العمارنة.

كما وجه المحافظ بالتحقيق في حالات الغياب وترك العمل وكذا مسؤول الحضور والانصراف بالجمعية الزراعية بالعصافرة لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب.

وشدد على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق كل وحدة محلية، وضرورة استمرار المتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني وأي مخالفات أخرى.