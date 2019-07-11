شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الدكتورة رانيا المشاط تزور معرض "ملكات مصر" بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، معرض "ملكات مصر" وذلك بناء على الدعوة التى تلقتها الوزيرة من مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك، التى تنظم هذا المعرض بالتعاون مع المتحف المصرى بتورينو بإيطاليا، ومتحف مونتريـال للآثار بكندا، والسفارة المصرية فى واشنطن.

جاء ذلك على هامش زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، حضر الزيارة السفير ياسر رضا سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار القائمون على المعرض، إلى أن المعرض يقوم بالترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلقاء الضوء على حياة سبعة من ملكات الدولة الحديثة بداية من عصر الملكة نفرتارى وحتى الملكة كليوباترا، وتسليط الضوء على دور المرأة المصرية قديما فى المجتمع المصرى وإبراز جوانب من حياتها اليومية.



رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال مشاركتها بالمعارض

وأضافوا أن المعرض يلقى الضوء أيضا على أعمال بعض الباحثات وعالمات الآثار المصريات فى العصر الحالي.

ويحتوى هذا المعرض على 300 قطعة أثرية مصرية من 5 متاحف أوروبية وكندية أهمها المتحف المصرى بتورينو بإيطاليا ومتحف مونتريـال بكندا، كما يستعين المعرض بالوسائل التكنولوجيا الحديثة حيث قدم المعرض باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد جولة للزائرين داخل مقبرة نفرتارى بوادى الملكات بالأقصر.

ومن جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها للمعرض بكافة الزائرين وأسرهم، ودعتهم لزيارة مصر والاستمتاع بما تزخر بها من مقومات سياحية لا مثيل لها حول العالم، مشيرة إلى أن مصر كوجهة سياحية لا يزال لديها العديد لتقدمه للسائحين.



وزيرة السياحة خلال معرض ملكات مصر

وتحدثت الوزيرة عن أهمية الدور الذى لعبته المرأة المصرية فى المجتمع المصرى على مر العصور؛ حيث تزخر الحضارة المصرية القديمة بملكات كان لهن بصمات فى التاريخ مثل نفرتارى وكليوباترا ونفرتيتى وحتشبسوت، مشيرة إلى أن تمكين المرأة على رأس أولويات الدولة المصرية؛ حيث أصبحت المرأة فى مصر تتولى أعلى المناصب، ولافتة الى وجود ثمانية وزيرات فى الحكومة المصرية، يتولين حقائب وزارية هامة.

Advertisements

وأكدت على أهمية مشاركة المرأة فى قوة العمل مما يمثل إضافة كبيرة إلى الاقتصاد القومى، لافتة إلى أن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته وزارة السياحة المصرية يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال السياحة، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة والتحول الرقمى والتمكين الاقتصادى للمرأة فى قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية فى القطاع وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.



وزيرة السياحة تشاهد عرضاً للآثار المصرية

وأشارت الوزيرة إلى تطبيق ختم المساواة " Gender Equality Seal" فى قطاع السياحة المصرى الذى أعلنت عنه الوزارة مؤخرا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتة إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تطبق هذا الختم فى قطاع السياحة.



وزيرة السياحة رانيا المشاط

كما أشار مسئولو المعرض إلى أن قسم السياحة والسفر بالمؤسسة سيقوم بتطوير برامجه السياحية عن مصر خلال العام الجارى لإبراز الثقافة المصرية قديما وحديثا لجمهور ومتابعى ناشيونال جيوجرافيك حول العالم.

جدير بالذكر أن المعرض يقام خلال الفترة من 1 مارس الماضى وحتى 2 سبتمبر المقبل.