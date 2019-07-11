س وج.. كل ما تريد معرفته عن إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح"، وخلال الأسئلة سنجيب على أهم النقاط فى الدعوى.كم عدد المتهمين الذين يعاد إجراءات محاكمتهم فى الدعوى؟
ــ يعاد إجراءات محاكمة 45 متهما بالدعوى، وحصلوا على أحكام بالمؤبد والمشدد غيابيا فى ديسمبر من عام 2017.
ــ تنظر الدعوى الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.ــ متى وقعت الأحداث؟
وقعت أحداث الدعوى فى يومى 16 و17 أغسطس من عام 2013 بميدان رمسيس والشوارع المحيطه به، وأسفرت عن حالة من الفوضى وإصابة وقتل العشرات.ما هى التهم التى تواجه المتهمين؟
ـــ يواجه المتهمين مجموعة من التهم منها وجهتها لهم النيابة منها القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
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