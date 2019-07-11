شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تسكين 405 أسر بروضة السيدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن عدد الأسر الذين تم تسكينهم بمشروع روضة السيدة، حتى الآن، بلغ 405 أسر، مشيرا إلى أن لجنة التسكين تتواجد يوميا برئاسة السكرتير العام المساعد لسرعة تسكين المشروع.

وأضاف أن عدد المتعاقدين على الوحدات بروضة السيدة بلغ 407 أسرة، وجار استكمال تسكين باقى المستحقين خلال هذا الشهر، لافتا إلى أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطن المصرى.

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ويشمل المشروع 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه ، على مساحة 7 أفدنة تقريباَ في واحدة من أعرق مناطق القاهرة وهي منطقة السيدة زينب إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعمارى المميز للمنطقة التاريخية.