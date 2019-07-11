شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إعداد أول دفعة متدربين لنشر وعى مكافحة التحرش بالقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى من المدربين الذين تم إعدادهم لنشر الوعى والفكر المستنير لمكافحة ظاهرة التحرش، والعنف ضد المرأة، بكافة الطرق التي تكفل حماية المرأة.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس خلال الحفل، أن الهدف من انعقاد هذه الدورات هى إعداد عاملين مؤهلين للتعامل مع الجمهور لنشر الوعى والسلوك القويم ،بما يحفظ كرامة المرأة، وحريتها، والتأكيد علي أن قطارات السكة الحديد آمنة للسيدات.

وأشار رسلان، إلى أن الهيئة تقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية داخل القطارات، للحد من ظاهرة التحرش والمضايقات بالسيدات مع توفير خدمة نقل آمنة لتحقيق الامان وزيادة الحرية وسهولة الحركة التي تحتاجها المرأة داخل القطارات والمحطات، حيث أدت جهود الهيئة المتواصلة والمستمرة إلى حصولها علي جائزة بنك الاعمار الأوروبي كأفضل سكك حديد في الشرق الأوسط للممارسات الاجتماعية والبيئية (الأقل تحرشا) لعام2018.

ولفت رئيس الهيئة ، إلى أنه تم الإعداد لاطلاق حملة بمعرفة المتدربين، للتوعية حول سلوك ركاب القطار، وهي عبارة عن مشروع نموذجي، لزيادة الوعي بضرورة مكافحة التحرش الجنسي، وتشجيع النقل الآمن، وفقا لأفضل الممارسات الدولية بهدف زيادة عدد المسافرات اللاتي يسافرن للعمل أو لأغراض أخري ويعزز من مكانة المرأة وينظم علاقتها داخل المجتمع.