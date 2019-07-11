شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يبقى أسعار الفائدة للإيداع عند 15.75% والإقراض عند 16.75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

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