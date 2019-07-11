ضبط محاولتي تهريب أدوية بيطرية وشعر مستعار بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البيطرية والشعر المستعار، أخفاها راكبين داخل حقائبهما لتهريبها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهما.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من عمان، اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة فى راكب أردنى قادم من الأردن ، وبالعرض على عصام محمدين مدير الإدارة قرر تكليف سيد موسى مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة لتفتيش حقائبه، تبين وجود 50 باروكة من الشعر الطبيعى المستعار مخبأة داخل 2 بطانية بأمتعته الشخصية.

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وفى المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم من الإمارات ترانزيت أديس أبابا، وبالعرض على عصام محمدين مدير الإدارة قرر تكليف محمود عبدالمطلب مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة لتفتيش حقائبه ، تبين وجود 1500حقنة من الأمصال البيطرية مخبأة بين طيات الملابس بحقائبة.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضرى تهرب جمركى تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.