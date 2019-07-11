حدث في 8 ساعات| رئيس المحكمة الدستورية يؤدي اليمين.. وهذه حقيقة تخفيض حصة الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث على الساحة المحلية، بدأت بتعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار سيعد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية، ورفض مجلس النواب مقترح منع تجنيس الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، كالآتي:

رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤدي حلف اليمين أمام الرئيس السيسي​

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، حيث أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، مؤكداً أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.

البرلمان يرفض مقترح منع تجنيس الإسرائيليين والفلسطينيين

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بمنع منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب.

"الوزراء" يصدر بيانًا رسميًا بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميًا من قبِل الوزارة، عاري تمامًا عن الصحة.

مصادر برلمانية تكشف عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ

كشفت مصادر برلمانية، عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، نهاية أكتوبر، لافتا إلى أن مجلس النواب سيمدد دور الانعقاد الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم، إلى الأسبوع المقبل.

وتقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، لتتم إحالته للجنة التشريعية بجلسة البرلمان اليوم الخميس.

الحكومة تصدر بيانًا رسميًا بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، عارٍ تمامًا عن الصحة.

القاهرة 39.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

عبدالعال يطالب مرتضى منصور بالالتزام داخل قاعة البرلمان: "حرام عليك"

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، الالتزام داخل قاعة المجلس، قائلا: "يا مرتضى منصور حرام عليك".

الحكومة: لا صحة لنقص وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم توافر وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز، في بيان، الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول نقص وسائل منع الحمل بالصيدليات، مُشددةً على أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بجميع الصيدليات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار القطارات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، عاري تمامًا عن الصحة.

بعد تحريك الوقود.. الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السجائر

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود، عار تمامًا عن الصحة.

الحكومة: لا صحة لنقص وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم توافر وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، عاري تمامًا عن الصحة.