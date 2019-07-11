استعدادًا للعام الجديد.. السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع برئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول محاور تطوير قطاع التعليم العالي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستعداد المتكامل للعام الدراسي الجديد، إلى جانب الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية.

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