بالفيديو.. لحظة مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بعد خروجه من حمام سباحة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لواقعة مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في المرج. ويظهر في الفيديو انزلاق الطفل بعد خروجه من حمام سباحة أسفل "ثلاجة" ما تسبب في صعقه بالكهرباء ووفاته. تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من المستشفى يفيد وصول الطفل "س. ا" 13 سنوات جثة هامدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. Advertisements ودلت التحريات وجمع المعلومات أن الطفل كان يلهو في حمام السباحة وأثناء خروجه انزلقت قدماه فسقط أسفل "ثلاجة " ولامس الأجزاء الحديدية بها فأصيب بصعق كهربائي أودى بحياته. وأضاف الشهود لرجال المباحث أن عددًا من الأطفال حاولوا إنقاذ الطفل عدة مرات بسحبه من أسفل الثلاجة لكنهم تعرضوا لصعق بالكهرباء أيضًا وفشلت محاولاتهم، حتى أطفأ المشرف الكهرباء ونقلوا الطفل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل تلقيه الإسعافات. وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته لنيابة المرج التي تباشر التحقيق.

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