إحباط تهريب 230 طن أقماح مدعمة خاصة بالمخابز في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفذت مباحث التموين في البحيرة، حملة بهدف التصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، إضافةً إلى ضبط المتلاعبين في السلع المدعمة والفاسدة ومنتهية الصلاحية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالكا شونة "قطاع خاص" كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الدعم التي تكفلها الدولة للمواطنين عن طريق تجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق البلدي المدعم بالاتفاق مع أصحاب المطاحن نظير مقابل مادي، وقيامهما بطرحها للبيع بالسوق السوداء لحسابهما الشخصي دون وجه حق، محققان جراء ذلك أرباحاً غير مشروعة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط، سيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها (65,700 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الحصة الخاصة بأحد المطاحن كائن بدائرة مركز شرطة منشية القناطر بالجيزة)، وعلى متنها السائق وتباع.

سيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها (64,360 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة خاصة بأحد المطاحن كائن بمنطقة البدرشين بالجيزة) وعلى متنها السائق وتباع.

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وذلك أثناء تواجدهما أمام الشونة محل الواقعة والمملوكة لمتهمين إثنين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.. بالمخالفة لخط السير المحدد لهما.

وبمداهمة الشونة المشار إليه تم ضبط (100 طن أقماح محلية قام مالكا الشونة بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة تفصيلاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على سيارتي النقل والشونة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.