أخبار مصر | في اليوم العالمي للسكان.. الرئيس يؤكد أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعا يعيشه الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للسكان.. الرئيس يؤكد أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعا يعيشه الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحتفل اليوم معا باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلي زيادة الوعي لدي كافة شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود.

وأضاف الرئيس خلال صفحته الرسمية على فيس بوك: لقد احتضنت من قبل القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام ١٩٩٤، والذي ساهم في تعزيز الجهود الدولية فى مجالي الصحة العامة الإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة.

وتابع: واليوم نؤكد مجدداً، في الذكرى الـ ٢٥ لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعاً يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية.