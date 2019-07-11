أخبار مصر | السكة الحديد وبنك الاعمار الأوروبي ينظمان دورة "لا للتحرش" بالقطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد وبنك الاعمار الأوروبي ينظمان دورة "لا للتحرش" بالقطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، حفل تخرج الدفعة الأولي من المدربين الذين تم إعدادهم لنشر الوعي والفكر المستنير لمكافحة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة بكافة الطرق التي تكفل حماية المرأة.

وأكد رسلان خلال الحفل بأن الهدف من انعقاد هذه الدورات هي إعداد عاملين مؤهلين للتعامل مع الجمهور لنشر الوعي والسلوك القويم بما يحفظ كرامة المرأة وحريتها والتأكيد علي أن قطارات السكة الحديد آمنة للسيدات.

وصرح رئيس الهيئة بان الهيئة تقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية داخل القطارات للحد من ظاهرة التحرش والمضايقات بالسيدات مع توفير خدمة نقل آمنة لتحقيق الأمان وزيادة الحرية وسهولة الحركة التي تحتاجها المرأة داخل القطارات والمحطات حيث برزت جهود الهيئة المتواصلة والمستمرة في حصول الهيئة علي جائزة بنك الاعمار الأوروبي كأفضل سكك حديد في الشرق الأوسط للممارسات الاجتماعية والبيئية (الأقل تحرشا) لعام ٢٠١٨، مصرحا بأنه تم الإعداد لإطلاق حملة بمعرفة السادة المتدربين للتوعية حول سلوك ركاب القطار وهي عبارة عن مشروع نموذجي لزيادة الوعي بضرورة مكافحة التحرش الجنسي وتشجيع النقل الآمن وفقآ لأفضل الممارسات الدولية بهدف زيادة عدد المسافرات اللاتي يسافرن للعمل أو لأغراض أخري ويعزز من مكانة المرأة وينظم علاقتها داخل المجتمع.

وفي نهاية الحفل عبر رسلان عن امتنان الهيئة بالتعاون مع جمعية خريطة التحرش تحت رعاية بنك الاعمار والتنمية الأوروبى (EBRD)، مؤكدا علي انه سيتم رصد وتقييم أداء المتدربين ونتائج الحملة وتعظيم نتائجها أولا بأول.