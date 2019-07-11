أخبار مصر | الأحد.. "الآثار والثقافة" يفتتحان متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "الآثار والثقافة" يفتتحان متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار، أنه من المقرر افتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بمبنى تكية أبو الدهب الأثرية بحي الأزهر، مساء الأحد 14 يوليو 2019، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

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وتكية أبو الدهب تعد ثاني أهم مجموعة أثرية في القاهرة التاريخية وتجسد روعة العصر الإسلامي بعد مجموعة الغوري، وتتميز بتكاملها ما بين جامع وتكية، حتى أصبحت من أهم التكايا في ذلك العصر، وهي تطل على الجامع الأزهر وعلى شارع الإمام محمد عبده، كما تتقاطع مع شارع الأزهر، وبالقرب منها يوجد خان الزراكشة، وتضم التكية سبيلا وكُتابا وحوضا كان يستخدم في السابق للدواب وبها مسجد مكون من ثلاثة طوابق أنشئ للمتصوفة آنذاك، بالإضافة إلي حوض وسبيل ملحقين بالمسجد من الناحية الجنوبية، فيما يطل الحوض والسبيل بواجهتهما الرئيسية علي شارع الإمام محمد عبده بالأزهر تجاه سوق التبليطة.

ومتحف الأديب نجيب محفوظ سيحتل عدد من قاعاتها التي ستخصص لمقتنيات الأديب العالمي إضافة قاعات عرض سينمائي وقاعات ندوات وقاعات محاضرات، وسيتم تأسيس المتحف بالتعاون ما بين وزارتي الاثار والثقافة.