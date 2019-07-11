أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد مشروع روضة السيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد مشروع روضة السيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم مشروع روضة السيدة، لمتابعة أعمال تسكين الأسر المستحقة والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وتحديدا بالقاهرة بنهاية العام الجاري.

وأكد محافظ القاهرة، علي مواصلة أعمال تسكين المستحقين بمشروع روضة السيدة زينب والتي تجرى الآن على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من تسكين 76 أسرة، ومستمرون في نقل باقي المستحقين سواء المقيمين بمدينة 6 أكتوبر او الحاصلين علي بدل نقدي، إلي وحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحيق الاستقرار للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع تضمن إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه، مؤكداَ أن أجهزة المحافظة نجحت بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات في تحويل منطقة تل العقارب (سكن غير ملائم) التي تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريباَ في واحدة من أعرق مناطق القاهرة، وهي منطقة السيدة زينب إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعماري المميز للمنطقة التاريخية.

ووجه بأن تتم أعمال نقل المواطنين المستحقين، للوحدات السكنية في كافة المشروعات التي تقيمها المحافظة لمواجهة العشوائيات من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لا تحتمل أي أخطاء، وتحقق ضمان سرعة وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التي تمت بالفعل علي أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.

