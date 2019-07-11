أخبار مصر | مد حالة الطوارئ ٣ أشهر.. ما الذي وافق عليه البرلمان خلال جلسته العامة اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد حالة الطوارئ ٣ أشهر.. ما الذي وافق عليه البرلمان خلال جلسته العامة اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، والموافقة على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار نهائيًا، بالإضافة إلى الموافقة نهائيا على قانون هيئة الدواء

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

-مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.

-البرلمان يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار نهائيا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الخميس، نهائيًا بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

-مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون هيئة الدواء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الخميس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".

-مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

-البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وجاء ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه بجلسته العامة المُنعقدة أمس، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد ورد اليوم إلى البرلمان كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن المشروع.

ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.

- البرلمان يوافق على تعديل قانون حماية الملكية الفكرية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، نهائيًا بأغلبية الثلثين وقوفًا، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

-البرلمان يوافق نهائيا على قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا باغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

-مجلس النواب يوافق على بروتوكول إضافي لاتفاق مصر ورومانيا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 2019 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق بين حكومتي مصر رومانيا فى 10 نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها مقر البعثتين، والموقع فى بوخارست فى 27 مايو 2019.

-"عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. ويمد دور الانعقاد للأسبوع المقبل

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس اليوم الخميس، على أن تعود انعقاد الجلسة يوم الأحد المُقبل.