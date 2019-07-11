أخبار مصر | "معلومات الوزراء" ينظم دورات تدريبية بمحافظة البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معلومات الوزراء" ينظم دورات تدريبية بمحافظة البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، عدة دورات تدريبية بمراكز المعلومات بمجالس مدن محافظة البحر الأحمر.

وتناولت الدورات التدريبية كيفية كتابة وإعداد التقارير والقيادة الفعالة، وحضر الدورات التدريبية (31) متدربًا من العاملين بمراكز معلومات مدن المحافظة.

وتأتي هذه الدورات انطلاقًا من الدور المجتمعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسعيه لنشر المعارف والمهارات الإدارية بين مختلف قطاعات الدولة وفقا لأحدث الأسس والأساليب المعمول بها.