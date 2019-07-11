أخبار مصر | مصر للطيران: تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دوالا بالكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران: تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دوالا بالكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مصر للطيران، تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دوالا بالكاميرون، اعتبارًا من 21 يوليو الحالي، استكمالا للخطة الطموحة التى تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها فى القارة الإفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية فى القارة، حيث أضافت مصر للطيران خلال الأشهر القليلة الماضية رحلات إلى كل من كيجالى برواندا وأبيدجان بساحل العاج.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة حريصة على تنفيذ خطتها لتعزيز تواجدها فى القارة الإفريقية تحت مظلة وزارة الطيران المدني المصري، وقد قررت الشركة تشغيل الرحلات من دوالا بما يتوافق مع شبكة مصر للطيران بأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى لتوفير العديد من خيارات السفر إلى العملاء الراغبين فى السفر من وإلى دوالا والتي تُعد العاصمة الاقتصادية لدولة الكاميرون.

وأعلن الطيار أشرف الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن تشغيل الرحلات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بالربط مع مطار ندجامينا بدولة تشاد، ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى دوالا عبر أنظمة الحجز المختلفة وعن طريق الموقع الالكترونى لمصر للطيران، ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.