مصر | "وقع بداخل الحفرة".. مصرع شخص أثناء تنقيبه عن الآثار بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وقع بداخل الحفرة".. مصرع شخص أثناء تنقيبه عن الآثار بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة عين شمس التحقيق في مصرع نجار انهارت عليه حفرة، أثناء التنقيب مع صديقة عن الآثار بعقار سكنى فى عين شمس.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من "إسلام. ع" شقيق المجني عليه، وذلك بعد اختفاء شقيقة عدة أيام وبمواجهة صديقة اعترف بما حدث وحرر محضر بالواقعة.

وبانتقال عمر هارون وكيل نيابة عين شمس وفحص المكان تم ضبط أدوات تنقيب، وبمواجهة المتهم اقر بقيامه بالتنقيب عن الآثار بالشقة محل الواقعة هو وصديقة وأثناء التنقيب انهارت الحفرة على المتوفي ونتج عن ذلك وفاته منذ 3 أيام.

وبسؤال المتهم اقر بأحداث الواقعة وكان الغرض من التنقيب هو البحث عن الآثار وعند تثبيت صديقة لاحدي الأعمدة داخل الحفرة انهارت فوقه ولم استطيع مساعدته وإنقاذه رغم محاولاته لذلك وبسبب خوفي لم يستطيع أن يتحدث مع احد، ومازال البحث جاري عن جثة المتوفي بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية، وتواصل النيابة التحقيق.