شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية لأعضاء الكونجرس: مصر تواجه التحديات بخطوات جادة نحو التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت 15 يومًا، التقى خلالها عددًا من أعضاء الكونجرس منهم Ron Wright عضو لجنة الشؤون الخارجية،French Hill عضو لجنة الأمن القومي والتنمية الدولية والسياسة النقدية، David Price عضو الكونجرس ورئيس شراكة البيت الديمقراطي، ومن أعضاء الكونجرس عن لجنة الأقليات الدينية في تجمع الشرق الأوسط كل من Robert Aderholt، Vicky Hartzler ومن الشخصيات العامة في المجتمع الأمريكي Nadine Maenza رئيس لجنة الحريات الدينية،Kimberly Stanton مسؤول لجنة حقوق الإنسان.

وتم خلال المقابلات مع أعضاء الكونجرس مناقشة عدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري، والدور الذي تقوم به الحكومة المصرية في دعم قضايا العيش المشترك والتنمية الاقتصادية بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه الكبير بتفعيل المواطنة والتأكيد دائمًا على حرية الاعتقاد وقبول الآخر.

كما التقى رئيس الإنجيلية مع عدد من قادة ورؤساء ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية بفيرجينيا وبوسطن، والكنيسة المشيخية ب Potomac وشارك بعدة محاضرات كان أهمها (الكنيسة والوحدة- إدارة التوقعات- دعوة الله العليا- بناء ذهن مسيحي متوازن- حياة القداسة العملية- ما بعد الحداثة).