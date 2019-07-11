شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن نقل البضائع الأجنبية في الجمارك (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرَ عدد الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 10 يوليو 2019، قرار رقم 444 لسنة 2019، بشأن نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المُقامة خارج الموانئ. وللاطلاع على نص القرار:

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