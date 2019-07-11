شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الرئيس السيسى يبحث محاور تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يبحث محاور تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يبحث محاور تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بغداد بونجاح يقود هجوم الجزائر ضد كوت ديفوار

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة كوت ديفوار في السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019

تايلور سويفت تتصدر قائمة فوربس للأعلى أجرا فى العالم بقيمة 185 مليون دولار

أعلنت مجلة فوربس قائمة الـ 100 شخصية الأعلى أجرًا فى العالم لعام 2019، وتصدرت القائمة النجمة العالمية تايلور سويفت بقيمة وصلت إلى 185 مليون دولار، فيما جاءت بالمركز الثانى كايلى جينر شقيقة كيم كاردشيان بقيمة 170 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء كاني ويست مغني الراب وزوج كيم كاردشيان بقيمة وصلت إلى 150 مليون دولار أمريكي.

محكمة سعودية تحبس مواطنة 3 أيام عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم إلى زوجها

عاقبت المحكمة الجزائية فى جدة، مواطنة سعودية بسجنها ثلاثة أيام، وذلك عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم وبذاءة إلى زوجها السابق، كما قررت المحكمة أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها، وصدر صك شرعى نهائى بذلك، وطبقا للتفاصيل، فإن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التى أقامها الزوج ضد مطلقته، إذ اتهمها بملاحقته عبر تطبيق الواتساب والسناب والرسائل النصية بعبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

إجراءات أوروبية مرتقبة ضد تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص

قالت صحيفة "ليتيرا 34" الإيطالية إن الاتحاد الأوروبى يعمل على تفعيل إجراءات مشددة ضد تركيا على خلفية عدم استجبتها لدعوات وقف التنقيب البحرى قبالة السواحل القبرصية.

مجلس النواب يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار نهائياً

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

صور.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير بنغازى لـ5 أشخاص وإصابة 12 آخرين

أكدت مصادر طبية ليبية لـ"الخليج 365" ارتفاع عدد ضحايا تفجير سيارة مفخخة فى مدينة بنغازى، مشيرة لمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين نتيجة التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسمارى القائد السابق للقوات الخاصة الليبية.

البرلمان يوافق نهائيا على قانون هيئة الدواء.. ويرفض مقترح بتعديل 3 مواد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

شهدت الساعات الماضية تلقى نادى الزمالك عرضاً رسمياً من نظيره اتحاد جدة السعودى للحصول على خدمات طارق حامد خلال الميركاتو الصيفى.

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جميلة رغم الحزن والمرض وزيادة الوزن.. شاهد آخر صور للسندريلا قبل وفاتها

رغم آلامها وأحزانها ووحدتها وأوجاعها ظلت جميلة.. تشرق الشمس إذا ابتسمت ويطل القمر مع ضحكتها ..تتحدث عيونها بلا كلمات فتحكى عن جمال الدنيا وحب الحياة ، لوعة الحب وآلام الفراق ، بهجة الربيع وحيوية كل النساء ، وفى نفس الوقت تحمل غموض الكون وأسرار النهايات التى تموت مع أصحابها وتعجز العقول عن فهمها.

فيديو ..مقتل 3 فى تفجير انتحارى استهدف قيادات القوات الخاصة الليبية ببنغازى

أكدت مصادر طبية ليبية لـ"الخليج 365" سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة فى مقبرة الهوارى خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسمارى القائد السابق للقوات الخاصة الليبية.

حرق شباشب مدون عليها "الشهادتان" بإسرائيل.. فيديو

"لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله"، تلك الآية كانت كافية لاستنتاج الفيديو التالى الذى نشرته "روسيا اليوم"، فبعض أهل الكتاب يخافون من المسلمين أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى.

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فتح باب القيد المحلى يوم 29 يوليو الجارى استعدادا للدورى الجديد.

"التأمين الصحى الشامل": خصم اشتراكات المنتفعين بالمنظومة من مرتب يوليو

قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، سيتم خصمه من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد، اعتبارًا من مرتب يوليو الجارى.

البرلمان يوافق نهائيا على قانون ضريبة التعاملات بالبورصة.. تعرف على النسبة

أعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017

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صور.. مجلس النواب يوافق نهائيا بالثلثين على قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى نهائيا باغلبية الثلين وقوفا على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

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جماهير الجزائر تغزو السويس قبل مباراة كوت ديفوار بأمم أفريقيا.. صور

زحفت أعداد كبيرة من جماهير الجزائر إلى مدينة السويس لحضور مباراة كوت ديفوار، التى تنطلق فى السادسة مساء اليوم على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات دور الثمانية فى بطولة امم افريقيا 2019.

من المصريين لـ"معتز مطر": خاف انت لوحدك.. عملنا إخوان وطلبنا من الناس تشارك حملة الإعلامى الممول من تركيا.. الشعب يستهين بالحملة ويؤكد: ورا بلدنا ومستحميلن ظروفنا.. وعن التطبيل والتصفير "متآمر واهبل"

فضائح كثيرة تورطت فيها المنابر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى فضحت حجم انفصام وكذب الإعلامى معتز مطر ومحمد ناصر، حيث كشفت أكاذيب وادعاءات "مطر" و"ناصر" المخطط الحقيقى الذى يسعى له المأجورون من قبل الجماعة الإرهابية لتنفيذ أجندتهم الإعلامية المبنية على الكذب ومخالفة الواقع الذى تعيش فيها مصر من الأمن والأمان وانتعاش الحالة الاقتصادية وتوجيه الدعم لمستحقيه وملفات القضاء على العشوائيات وإنشاء الطرق والكبارى وتوفير الفرص السكانية لمحدودى الدخل.

إلى طلاب الثانوية العامة وأسرهم.. تحرروا من أكذوبة كليات القمة.. لا تطوفوا حول أصنام صنعناها ولا ترسموا المستقبل بمعايير الماضى.. الوصول للقمة يتوقف على تطوير المهارات ودراسة سوق العمل فلا تحزن على المجموع

سنة كبيسة يعيشها كل الطلاب وأسرهم، بصرف النظر عن مدى تفوقهم واجتهادهم، إنهاك مادى ونفسى للأسرة التى ترى أن هذه السنة تحدد مصير ابنها ومستقبله، فتحرم نفسها من الضروريات لتوفر نفقات الدروس الخصوصية، وتعلن حالة الطوارئ فى المنزل، بينما يعيش الطلاب حالة من التوتر النفسى والاكتئاب قبل وبعد وصولهم إلى هذه المرحلة التى يعيشون فيها فى كنف بعبع الثانوية العامة، بدءا من إرهاق الدروس والمناهج، مرورا بالامتحانات وما يعانيه معظم الطلاب من هزات نفسية تصل إلى حد إصابة بعضهم بالأمراض النفسية والعضوية، أو انتحار البعض بعد وصولهم إلى أقصى درجات الضعف والانهيار. ويستمر هذا المسلسل الكئيب ليصل إلى ذروته مع إعلان النتيجة، حالة من الحزن والحيرة تصيب أغلب الطلاب وأسرهم، ويتساوى فى ذلك الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة ومجموع 95 % فأكثر، وآخرون حصلوا على مجاميع أقل بدءا من 50 % وحتى 90 %.