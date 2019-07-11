شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على مد الطوارىء و 7 قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان المجلس قد وافق اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ فى البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ووافق على سبعة مشروعات قوانين بصفة نهائية وهى: مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون الملكية الفكرية، وتعديل قانون ضريبة الدمغة، وتعديل قانون الجمعيات الاهلية، والخاصة وقانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وادارة تكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون فى شان دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها والجنسية المصرية، وقانون المنظمات النقابية.