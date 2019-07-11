شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الأكابر يسرق قوت الغلابة.. ضبط 230 طن قمح مدعم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد جرائم الإستيلاء على قوت المواطنين، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط كميات كبيرة من الأقماح المدعمة المخصصة للمخابز بالبحيرة تجاوزت الـ"230" طن.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالكا شونة "قطاع خاص" في أبوحمص بمحافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال الدعم التى تكفلها الدولة للمواطنين عن طريق تجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق البلدى المدعم بالإتفاق مع أصحاب المطاحن نظير مقابل مادى، وقيامهما بطرحها للبيع بالسوق السوداء لحسابهما الشخصى دون وجه حق، محققان جراء ذلك أرباحاً غير مشروعة، مما يؤثر بالسلب على الإقتصاد القومى للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط سيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها (65,700 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية الحصة الخاصة بأحد المطاحن كائن بدائرة مركز شرطة منشية القناطر بالجيزة)، وعلى متنها السائق وتباع، وسيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها (64,360 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة خاصة بأحد المطاحن كائن بمنطقة البدرشين بالجيزة)، وعلى متنها السائق وتباع وذلك أثناء تواجدهما أمام الشونة محل الواقعة والمملوكة لمتهمين إثنين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة بالمخالفة لخط السير المحدد لهما.

وبمداهمة الشونة تم ضبط (100 طن أقماح محلية قام مالكا الشونة بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة تفصيلاً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على سيارتى النقل والشونة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

الملفت للانتباه، أن إحدى السيارات مكتوبة عليها "ابن الاكبار"، ومحملة بقمح كان من المقرر أن يذهب كقوت للغلابة.

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المضبوطات



جانب من المضبوطات