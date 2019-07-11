شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الفنون بـ"الأعلى للجامعات": توحيد موعد اختبارات القدرات بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ورئيس لجنة قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه تم الاتفاق مع عمداء الكليات العاملة بنظام القدرات على توحيد مواعيد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات المختلفة بحيث يبدأ الاختبار فى نفس التوقيت.

وأضاف قنديل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المظاريف الخاصة بأسئلة اختبارات القدرات والتى تسلمتها الكليات المختلفة يتم فتح المظروف نفسه بكل الكليات فى نفس وقت الامتحان، مشيرا إلى أن نظام القدرات هو النظام الأمثل للكليات المصرية.

وتابع قنديل، أن هناك اتجاه بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعميم نظام اختبارات القدرات على العديد من الكليات سواء كانت ذات طابعا علميا أو أدبيا، مؤكدا أن نظام اختبارات القدرات الموحدة الذى تم تطبيقه هذا العام أثبت نجاحه حتى هذه اللحظة.



