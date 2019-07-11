بالصور.. قيادات "قضايا الدولة" تتفقد تطورات الأعمال بالمبنى الرئيسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

تفقد المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، مبنى الهيئة الرئيسي (تحت الإنشاء) بمدينة حدائق الأهرام.

وصرّح المستشار أحمد البلتاجي نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد لشئون الأبنية بأن رئيس الهيئة ولفيف من القيادات تفقدوا أعمال البناء في المبنى الجديد.

وتشهد هيئة قضايا الدولة ثورة بنائية لتطوير أبنيتها ورفع كفاءة مقراتها بجميع المحافظات بناء على توجيهات المستشار رئيس الهيئة، وتحت إشراف المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة الأمين العام للهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان أنها تجري عددًا من أعمال لتطوير على النحو التالي:

1 - جاري الانتهاء من المبني الأول للهيئة بالتجمع الأول بجوار مبني النائب العام والمقرر تسليمة نهاية السنة المالية الحالية 2019/2020.

2 – جاري الانتهاء من المبني الأول والخاص بالمبني الرئيسي للهيئة بمدينة حدائق اكتوبر والمقرر تسليمه السنة المالية الجارية 2019/2020 مع استمرار أعمال إسناد المبني الملحق.

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3 - تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مقر فرع الإسماعيلية ثان بمبني الكفاية الانتاجية بالإسماعيلية.

4 - تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مقر فرع أسوان ثالث بمدينة كوم أمبو بأسوان.

5 - وخلال شهر بإذن الله سيتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبني قطاع الجيزة سفنكس والانتهاء من مبني الهيئة المستجد بعد رفع كفاءته بمدينة مرسي مطروح.

6 - وانتهي العمل بتنفيذ أعمال الخوازيق بمبني الهيئة بالإسكندرية والمقرر الانتهاء من أعمال الخرسانات والأعمال المدنية خلال العام المالي الحالي.

7 - ومن المقرر أن يقوم معالي رئيس الهيئة بوضع حجر أساس مبني الهيئة المستجد بمدينة بني سويف الجديد وكذلك مبني الهيئة المستجد بمدينة الزقازيق خلال الشهر الحالي.

8 - وبالاشتراك مع هيئة النيابة الإدارية تم عقد اتفاق مشترك مع اسناد محكمة بلبيس القديمة إلى جهاز التعمير لرفع كفاءة مبني المحكمة وتطويره ليكون مقراً مشتركاً للهيئة مع النيابة الإدارية.