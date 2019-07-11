محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: لقيّ طفل مصرعه، صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة بالمرج. تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من المستشفى يفيد وصول الطفل "س. ا" 13 سنوات جثة هامدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. Advertisements ودلت التحريات وجمع المعلومات أن الطفل كان يلهو في حمام السباحة وأثناء خروجه انزلقت قدماه فسقط أسفل "ثلاجة " ولامس الأجزاء الحديدية بها فاصيب بصعق كهربائي أودى بحياته. وأضاف الشهود لرجال المباحث أن عددًا من الأطفال حاولوا إنقاذ الطفل عدة مرة بسحبه من أسفل الثلاجة لكنهم تعرضوا لصعق بالكهرباء أيضًا وفشلت محاولتم، حتى أطفأ المشرف الكهرباء ونقلوا الطفل إلى المستشفى إلا إنه فارق الحياة قبل تلقيه الإسعافات. وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته لنيابة المرج التي تباشر التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مات متكهرب".. مصرع طفل في رحلة لحمام سباحة بالمرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.