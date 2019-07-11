دفاع "الكتاتني" في "التخابر مع حماس": "موكلي لم يحضر اجتماعين لشورى الإخوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

طالب المحامي محمد طوسون، دفاع المتهمين محمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ببرائتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية " التخابر مع حماس"، مشيرًا إلى أن "الكتاتني" لم يحضر اجتماعين لمجلس شوري الإخوان الدولي بالسعودية وتركيا.

وقال "طوسون" خلال مرافعته، أمام محكمة جنايات القاهرة في طرة، اليوم الخميس، إن موكله سعد الكتاتني لم يحضر اجتماع مجلس شورى الإخوان العالمي في تركيا عام 2007، موضحًا أن سبب سفره كان بصفته داعية إسلامي.

وأضاف أن سفر "الكتاتني" في سبتمبر 2008 إلى السعودية، لم يكن لحضور اجتماع التنظيم الدولي للإخوان، بل لأداء العمرة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.

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تجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد مرسي العياط، توفي في إحدى جلسات المحاكمة، بعدما سقط أرضًا مغشيًا عليه، وأثبت النيابة العامة وفاته في محضر الجلسة التالية.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي-قبل وفاته- و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد لمحمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.