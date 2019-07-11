أخفوها بمخازن سرية.. الداخلية تحبط محاولة تهريب شحنة "ترامادول" لدولة عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى إحدى الدول العربية وتم إخفائها بمخازن سرية داخل أثاثات خشبية.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر إلى إحدى الدول العربية وإخفائها بمخازن سرية معدة خصيصاً للتهريب داخل تجاويف سرية بأثاثات خشبية "غرفة نوم" تمهيداً لتصديرها إلى تلك الدولة عبر إحدى شركات الشحن بمدينة دمياط، دون علم صاحب الشركة أو أي من العاملين بها، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي.

وتبين أن المتهمين هما: صاحب ومدير شركة استيراد وسبق اتهامه بقضيتي تبديد، ونجار سبق اتهامه في 4 قضايا.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط الشحنة بمقر شركة الشحن بدائرة مركز شرطة دمياط.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد (6500) قرص مخدر لعقار "الترامادول"، ومن خلال تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المتهمَين وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما (3 قرص مخدر لعقار "الترامادول"- طبنجة عيار 9 مم و40 طلقة لذات العيار - 15,120جنيه - 3 هواتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة القضية.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حددت مُستقبل شحنة المواد المخدرة بالدولة العربية المشار إليها، وآخر يحمل جنسية ذات الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.