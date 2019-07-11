حدثهم عن رؤيته للنهوض بالقضاء.. رئيس النقض الجديد يستقبل قيادات قضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اليوم الخميس، لتقدم التهنئة للمستشار "عصر"، بمناسبة توليه رئاسة المحكمة.

وتناول اجتماع رئيس النقض الجديد، ووزير شئون مجلس النواب، أوجه التعاون المستمر لتداول مشروعات القوانين الجديدة.

وفي ذات السياق، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ومساعدوه ورئيس نادى قضاة الهيئة.

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وكان في استقبال القضاة، فور وصولهم مقر المحكمة في دار القضاء العالي، المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض.

وهنأ رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار "عصر" بالمنصب الجديد، وتناولا الحديث عن سبل التعاون بين القضاء و"قضايا الدولة"، وتبادل المعلومات والأحكام والمدونات بين الجهتين عن طريق مراكز المعلومات.

وحضر لقاء رئيسي "النقض" و"قضايا الدولة"، رئيس نادى قضاة هيئة قضايا الدولة الذي قدم التهنئةلرئيس مجلس القضاء الأعلى، واستعرض معه مدى التعاون بين نادى المجلس ونادى قضاة مصر.

وشكر رئيس النقض، الحضور المهنئين له بالمنصب الجديد، بعد أن شرح لهم رؤيته القادمة في مجال النهوض بالقضاء المصري، ومدى إمكان التعاون مع تلك الجهات لصالح المتقاضين.